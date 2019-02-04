Шансов не было: врач откровенно высказался об ошибках при реанимации Децла

Врач заметил множество ошибок со стороны коллег и назвал реанимацию музыканта формальной.

Спасение рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) во время остановки сердца врачами скорой помощи было скорее формальным, так как медики понимали, что его уже не спасти.

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Об этом анонимно сообщил фельдшер скорой помощи, посмотрев видео с медиками, которые пытались реанимировать певца, передает "Апостроф"..

Врач заметил множество ошибок со стороны коллег и назвал реанимацию музыканта формальной.

По его словам, в гортань певца не была введена трубка для направления кислорода в лёгкие, кардиомонитор или дефибриллятор не подключены. Как отметил медик, его коллеги понимали, что с момента остановки сердца Децла прошло слишком много времени - уже через четыре-шесть минут в коре головного мозга происходят необратимые процессы, а скорая прибыла примерно через 20 минут.

"Складывается впечатление, что бригада скорой понимала, в каком состоянии находится пострадавший, что шансов нет, поэтому реанимация проводилась формально", - заявил врач.

Кроме того, врачи совершали паузы в ходе сердечно-лёгочной реанимации, тогда как интервалы в подобных ситуациях не должны доходить до шести-семи секунд. Собеседник издания добавил, что необходимо установить причину смерти Децла. По его словам, остановка сердца - это следствие, а причины могут быть разные, включая тромб.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля ушел из жизни рэпер Децл. Концертный директор Децла Павел Беленц рассказал российскому агентству «Москва», что артисту стало плохо в ночь на 3 февраля. После концерта в ижевском клубе «Пош» он потерял сознание в гримерке. Прибывшие на место медики констатировали смерть. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.