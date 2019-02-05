Нашумевшую частично уничтоженную работу Бэнкси выставили в Германии

Перед выставкой сотрудники специально отключили шредер, чтобы убедиться, что работа не будет уничтожена полностью.

Нашумевшую картину британского уличного художника Бэнкси «Девочка с шаром», которую разрезал шредер, выставили в музее Frieder Burda в немецком Баден-Бадене.

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Перед выставкой сотрудники специально отключили шредер, чтобы убедиться, что работа не будет уничтожена полностью, передает радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, в октябре работу Бэнкси выставили на аукционе Sotheby's в Лондоне. Сразу после того, как картину продали за $1,5 млн, она самоуничтожилась. Шредер был встроен в раму и разрезал холст на длинные полосы. Эта акция была задумана автором. Но уничтожить до конца не получилось, поскольку шредер сломался.

После частичного уничтожения картине дали новое название «Любовь в мусорном ведре», свою цену она сохранила. Покупатель картины решила не отказываться от сделки.

Сейчас музей в городе Баден-Баден показывает работу бесплатно. По словам организаторов, уличный художник Бэнкси вряд ли бы поддержал идею брать деньги за просмотр картины. В марте полотно перевезут в картинную галерею Штудгарта.

Работы стрит-артиста Бэнкси, в которых тот обращается к социальным проблемам, сделали его популярным во всем мире. До сих пор ведутся дискуссии относительно личности художника, сам он держит свое настоящее имя в тайне. Также он известен как автор фильма «Выход через сувенирную лавку», номинированным на «Оскар» в 2011 году и показанным на Берлинском кинофестивале.