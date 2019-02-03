Семь стран ЕС могут признать Гуайдо президентом Венесуэлы

Гуайдо поддерживают страны Запада и Латинской Америки. Европейский парламент признал лидера венесуэльской оппозиции "единственным законным временным президентом" республики. Президент США поздравил его со вступлением в должность.

Семь стран Европейского Союза намерены признать оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы в то время, как 3 февраля истек срок действия ультиматума, выдвинутого ЕС президенту Николасу Мадуро. Он должен был объявить досрочные президентские выборы, в противном случае в ЕС пообещали признать Гуайдо действующим главой государства.

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Мадуро отверг требования Германии, Франции, Великобритании, Испании, Португалии, Нидерландов и Бельгии, назвав их «дерзкими», пишет “Радио Свобода”. 2 февраля, выступая перед своими сторонниками в Каракасе, он заявил: «Я – настоящий президент Венесуэлы».

Гуайдо поддерживают страны Запада и Латинской Америки. Европейский парламент признал лидера венесуэльской оппозиции «единственным законным временным президентом» республики. Президент США поздравил его со вступлением в должность.

Россия в венесуэльском конфликте поддерживает Мадуро. На его легитимности также настаивают Китай, Иран, Мексика, Куба, Турция и Сальвадор.

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон 2 февраля призвал военных Венесуэлы перейти на сторону оппозиционного лидера Хуана Гуайдо и прекратить поддержку официального президента Николаса Мадуро.

Он сказал об этом после того, как один из видных генералов Вооруженных сил Венесуэлы поддержал 35-летнего лидера оппозиции, что провозгласил себя временным президентом. В ответ командование ВВС в своем официальном твиттере обвинило генерала в государственной измене.

Мадуро в начале года стал официальным президентом Венесуэлы на второй срок по результатам прошлогодних выборов, которые не признала оппозиция страны и значительная часть мира.

В результате массовых протестов, происходящих в стране, за последнюю неделю погибли по меньшей мере 35 человек.

Мадуро, который пришел к власти 2013 года, после смерти Уго Чавеса, критиковали за нарушение прав человека и его подход к экономике страны.

В 2018 году экономическое положение Венесуэлы продолжало ухудшаться: показатель инфляции в стране превысил отметку одного миллиона процентов в год. В большинстве городов наблюдается недостаток товаров повседневного пользования, миллионы людей уехали из страны в поисках работы.