Мадуро допускает начало гражданской войны в Венесуэле

В Европе призвали главу государства до 4 февраля объявить о новых президентских выборах.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле начнется гражданская война.

Об этом он заявил в интервью одному из испанских телеканалов, передает Deutsche Welle.

"Все зависит от градуса сумасшествия и агрессивности северной империи и ее западных союзников", - заявил он.

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По словам Мадуро, официальный Каракас "желает, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела" Венесуэлы.

"Мы готовы защищать нашу страну" и "не сдадим Венесуэлу", - добавил он.

Напомним, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил телеканалу CNN, что не хотел бы военной интервенции США в Венесуэлу, однако допустил подобный сценарий.

Как сообщал УНИАН, лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января. До настоящего времени оппозиционера Гуайдо как легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки.