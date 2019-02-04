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Мадуро допускает начало гражданской войны в Венесуэле

06:29, 04 февраля 2019
Мир
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Мадуро заявил, что не сдаст Венесуэлу / фото facebook/pg/NicolasMaduro

Об этом он заявил в интервью одному из испанских телеканалов, передает Deutsche Welle.

"Все зависит от градуса сумасшествия и агрессивности северной империи и ее западных союзников", - заявил он.

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По словам Мадуро, официальный Каракас "желает, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела" Венесуэлы.

"Мы готовы защищать нашу страну" и "не сдадим Венесуэлу", - добавил он.

Напомним, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил телеканалу CNN, что не хотел бы военной интервенции США в Венесуэлу, однако допустил подобный сценарий.

Как сообщал УНИАН, лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января. До настоящего времени оппозиционера Гуайдо как легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки.

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Теги: #Венесуэла#Мадуро