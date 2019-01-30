Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны и заблокировал его счета

Лояльный к Мадуро Верховный суд также разрешил генпрокурору Венесуэлы начать предварительное расследование против Гуайдо.

Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, который 23 января провозгласил себя главой государства, выезжать из страны.

Об этом глава Верховного суда Венесуэлы Майкель Морено сообщил во вторник в эфире местного телевидения, передает Голос Америки.

По постановлению суда также заблокированы все банковские счета на имя Гуайдо и сделки с принадлежащим ему имуществом, несмотря на предупреждение Вашингтона о "серьезных последствиях" подобных шагов.

Кроме того, Верховный суд удовлетворил запрос генпрокурора Венесуэлы Тарека Сааба о начале предварительного расследования против Гуайдо по обвинениям в помощи иностранным государствам во вмешательстве во внутренние дела страны.

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Будучи спикером парламента, Гуайдо обладает иммунитетом от уголовного преследования, разрешить которое может только Верховный суд. Однако высшая судебная инстанция страны, лояльная Николасу Мадуро, оперативно дала разрешение прокуратуре начать расследование против Гуайдо.

Предполагается, что это является ответом на широкомасштабные санкции, введенные США против государственного нефтяного концерна PDVSA. Вашингтон объявил о новых санкциях в понедельник. Санкции означают, что государственная нефтяная компания не сможет выполнять обязательства по контрактам с потребителями в Северной Америке. Об этом сообщили представители правительства Венесуэлы.

Санкции спровоцировали повышение мировых цен на нефть, вызвали негативную реакцию со стороны России и Китая и первые серьезные шаги против Гуайдо с момента, когда он поставил под сомнение легитимность президентства Мадуро на прошлой неделе.

Комментируя сообщения о намерениях генпрокурора Венесуэлы преследовать Гуайдо, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил о "серьезных последствиях для тех, кто пытается разрушить демократию и нанести вред Гуайдо". Болтон написал об этом в Twitter, назвав Тарека Сааба "нелегитимным бывшим генпрокурором Венесуэлы".