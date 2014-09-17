МИД рекомендует украинцам не посещать Йемен

Об этом сообщили в департаменте политики и коммуникаций МИДа. "В связи с ухудшением безопасности в Йемене, вызванным продолжающимся противостоянием между правительственными войсками и вооруженными оппозиционными группировками, а также увеличением количества случаев похищения иностранных граждан с целью получения выкупа, МИД настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Йемен до стабилизации ситуации с безопасностью", - говорится в сообщении.

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Тем украинцам, которые продолжают находиться в Йемене, МИД советует покинуть его территорию.