МИД рекомендует украинцам не посещать Йемен
11:02, 17 сентября 2014Общество
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Министерство иностранных дел (МИД) настоятельно рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Йемен в связи с ростом случаев похищения иностранных граждан.
REUTERS
Об этом сообщили в департаменте политики и коммуникаций МИДа. "В связи с ухудшением безопасности в Йемене, вызванным продолжающимся противостоянием между правительственными войсками и вооруженными оппозиционными группировками, а также увеличением количества случаев похищения иностранных граждан с целью получения выкупа, МИД настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Йемен до стабилизации ситуации с безопасностью", - говорится в сообщении.
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Тем украинцам, которые продолжают находиться в Йемене, МИД советует покинуть его территорию.
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