Боевики в Йемене взяли в заложники 17 полицейских

"Группа боевиков "Аль-Хуси" перекрыла дорогу двум полицейским автомобилям, которые вели патрулирование в районе Аль-Джираф (Al-Jiraf) на севере Саны. Боевики открыли огонь по полицейским, ранив 17 человек", — говорится в заявлении МВД Йемена, сообщает РИА Новости.

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МВД Йемена также обвинило членов "Аль-Хуси" в контрабанде оружия в северных районах Саны и создании баррикад на въездах в город.

Как сообщает агентство, боевики, разместили на своем сайте после нападения видеозапись, в которой говорится, что они отпустили захваченных полицейских в обмен на своих соратников, находившихся в тюрьме, после достижения соглашения с президентским комитетом Йемена.