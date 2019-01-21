Израиль атаковал военные объекты Ирана в Сирии

Военные Израиля не предоставили дополнительной информации об атаке, но по данным Сирийского центра мониторинга прав человека, ракетные удары зафиксированы вблизи аэропорта Дамаска.

Израильские военные 21 января подтвердили атаку иранских военных объектов в Сирии.

Читайте такжеИзраиль начал военную операцию на границе с Ливаном

Заявление было опубликовано после того, как израильские системы ПРО перехватили ракету, выпущенную по северной части Голланских высот, передает радио Свобода.

"Мы начали наносить удары по иранским целям на территории Сирии», – говорится в заявлении.

Военные Израиля не предоставили дополнительной информации об атаке, но по данным Сирийского центра мониторинга прав человека, ракетные удары зафиксировано вблизиаэропорта Дамаска и в районах вокруг столицы.

Государственное телевидение Сирии заявило, что Израиль выпустил шесть ракет по району вблизи международного аэропорта Дамаска, пять из которых были сбиты, а еще одна попала в район сельскохозяйственных угодий, находившихся рядом.