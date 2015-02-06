У самолета, который разбился в Тайване, отказали оба двигателя

Об этом сообщил глава следственной комиссии Тайваня по авиабезопасности Ван Синчжун, передает ТАСС.

"По имеющейся информации, мы можем констатировать, что в течение некоторого времени оба двигателя не давали тяги", - сказал он.

Согласно последним данным, жертвами авиакатастрофы стали 35 человек, еще 8 числятся пропавшими без вести. На борту воздушного судна находились 58 человек, из них - пять членов экипажа и 53 пассажира, включая 31 туриста из континентального Китая.

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Двухмоторный самолет ATR-72-600 совершал внутренний рейс из Тайбэя на архипелаг Цзиньмэнь в Тайваньском проливе. В момент взлета из аэропорта Суншань лайнер потерял управление. Резко накренившимся вниз левым крылом он задел эстакаду и рухнул в реку. По словам диспетчеров, через минуту после взлета пилот начал подавать сигналы тревоги, указывая на проблемы с двигателем.