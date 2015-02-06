У самолета, который разбился в Тайване, отказали оба двигателя
У разбившегося в среду в Тайбэе самолета тайваньской авиакомпании TransAsia Airways во время взлета отказали оба двигателя.
Об этом сообщил глава следственной комиссии Тайваня по авиабезопасности Ван Синчжун, передает ТАСС.
"По имеющейся информации, мы можем констатировать, что в течение некоторого времени оба двигателя не давали тяги", - сказал он.
Согласно последним данным, жертвами авиакатастрофы стали 35 человек, еще 8 числятся пропавшими без вести. На борту воздушного судна находились 58 человек, из них - пять членов экипажа и 53 пассажира, включая 31 туриста из континентального Китая.
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Двухмоторный самолет ATR-72-600 совершал внутренний рейс из Тайбэя на архипелаг Цзиньмэнь в Тайваньском проливе. В момент взлета из аэропорта Суншань лайнер потерял управление. Резко накренившимся вниз левым крылом он задел эстакаду и рухнул в реку. По словам диспетчеров, через минуту после взлета пилот начал подавать сигналы тревоги, указывая на проблемы с двигателем.