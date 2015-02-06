Количество жертв авиакатастрофы в Тайване возросло уже до 35 человек

Об этом сообщило управление гражданской авиации острова, передает ТАСС.

По последним данным, в произошедшей в среду авиакатастрофе выжили 15 человек, 8 - числятся пропавшими без вести. Водолазы продолжают исследовать русло реки ниже по течению от места аварии, где могут находиться тела погибших. Поиски затруднены плохой видимостью под водой.

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Между тем, по сообщениям местных СМИ, эксперты объявили о завершении расшифровки записей переговоров в кабине пилотов. Полученные данные бортовых самописцев могут быть обнародованы во второй половине дня. В ближайшие часы в Тайбэй также должны прибыть специалисты из Франции и Канады - представители компаний, производивших самолет и двигатели. Намерение подключиться к расследованию выражали и представители КНР.

На борту воздушного судна находились 58 человек, из них пять членов экипажа и 53 пассажира, включая 31 туриста из континентального Китая. Двухмоторный самолет совершал внутренний рейс из Тайбэя на архипелаг Цзиньмэнь в Тайваньском проливе. В момент взлета из аэропорта "Суншань" лайнер потерял управление. Резко накренившимся вниз левым крылом он задел эстакаду и рухнул в реку. По словам диспетчеров, через минуту после взлета пилот начал подавать сигналы тревоги, указывая на проблемы с двигателем.