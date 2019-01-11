"Оскар" без ведущего: организаторы церемонии позвали на помощь команду "Мстителей"

Актеров из «Мстителей» позвали вести «Оскар» после скандала с ведущим.

Организаторы кинопремии "Оскар" могут вместо одного ведущего пригласить актеров из франшизы "Мстители" провести церемонию, распределив между ними обязанности ведущих.

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Об этом сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что Американская киноакадемия и продюсеры шоу предложили некоторым из актеров не приходить на вручение "Золотого глобуса-2019", чтобы эффектнее появиться на церемонии "Оскара".

Отметим, в 2013 году некоторые актеры из киновселенной Marvel уже участвовали в церемонии, среди которых были Роберт Дауни-мл., Крис Эванс, Марк Руффало, Джереми Реннер, Сэмюэл Л. Джексон.

Как сообщал УНИАН, после того, как комик Кевин Харт в очередной раз подтвердил, что не изменит своего решения и не будет вести церемонию «Оскар», опасения американского киносообщества серьезно выросли – нехватка времени не позволяла в сжатые сроки заменить актера на другую кандидатуру.