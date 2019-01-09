Atlantic Council: Украине нужны американские ракеты Hellfire и катера Mark V в Азовском море

Бывший американский посол перечислил образцы оружия США, которые помогут Киеву остановить агрессию Кремля в акватории.

Больше месяца назад новая российская атака против Украины в Керченском проливе попала на первые полосы международных новостей. Президент США Дональд Трамп отменил даже встречу на высшем уровне с Владимиром Путиным из-за этого.

Другие правительства тоже осудили поступок Кремля. Но потом новости поутихли. Просто сейчас слабая западная реакция означает, что Путин получил тактическое преимущество. А это в свою очередь повышает шансы дальнейшей эскалации, пишет в статье для Atlantic Council бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Он замечает, что проще всего отвергнуть новый случай российской агрессии как проблему только Украины. Но это было бы "глупостью". Кремль ведет свою ревизионистскую политику для ослабления НАТО и Евросоюза. Хотя его нынешняя агрессия сфокусированная на Украине.

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Для США самым разумным способом сорвать планы Владимира Путина было бы заставить его заплатить очень высокую цену за войну против соседней страны. И для самой Америки это было бы дешево. Нужно обложить жесткими санкциями российских лидеров и экономику, а Украине передать больше оружия. Много кто проводил оценки относительно того, какие новые санкции можно ввести против Москвы. Но никто не говорил четко о том, какое оружие США стоит дать украинским военным, чтобы устранить все угрозы и уязвимые места.

По мнению Хербста, США должны передать минимум 6, а лучше 12 десантных катеров Mark V PT. Они должны быть вооружены как минимум 50, а лучше 100 ракетами Hellfire. США также стоит передать украинской армии по меньшей мере сотню противокорабельных ракет Harpoon. Катера Mark V PT можно перебросить в Мариуполь и Бердянск самолетами.

На складах США с 1970-х годов осталось много противокорабельных ракет Harpoon. Если часть из них просто подарить Украине, Вашингтон сможет сэкономить на их хранении. Собственно, армия США использует более новые модели Harpoon. Хербст указывает на то, что те ракеты, которые он предлагает передать Украине, имеют радиус действия до 100 километров. Это создаст проблемы для российских кораблей, если они попытаются подойти к Мариуполю, Бердянску или других украинских городов.

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США должны помочь Украине укрепить свое военное присутствие в Азовском море. И катера Mark V PT могут в этом помочь. Украинский военно-морской флот не может сравниться с российским в огневой мощи. Но быстрые и маневренные катера могут дать определенное преимущество, которое поставит крупные российские корабли под угрозу. Mark V вооружен торпедами. И эти катера станут еще большей угрозой для России, если их оснастить ракетами Hellfire, которые можно запускать с борта.

Кроме того, США должны передать Украине радары и разведывательные системы, которые помогут украинским военным пристально следить за российским флотом в Азовском море. Такое оборудование крайне необходимо для правильной оценки угроз и наведении оружия на вражеские судна. Конечно, все это не для того, чтобы поощрить Украину уничтожать российский флот. Американское оружие только даст Киеву возможность защититься в случае провокации и атаки. Таким образом, в Азовском море появится фактор сдерживания. Сегодня же Москва пользуется тем, что в акватории отсутствуют любые препятствия для нее.

США не в том положении, чтобы отменить доминирование России в Азовской акватории так же, как они не могут перечеркнуть российскую военную предпочтение на Донбассе. Но они могут дать Украине активы для создания асимметричного вызова для Москвы. Это подобно тому, как США предоставили Киеву ракеты Javelin, которые в значительной степени нейтрализовали танковое преимущество Москвы на Донбассе и убедили украинскую сторону в твердости американской позиции.