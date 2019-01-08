В 2018 году погибли или пропали без вести более 4,5 тысячи мигрантов

Больше всего мигрантов погибают, пытаясь преодолеть путь из Африки в Европу по Средиземному морю.

Международная организация по миграции (МОМ) сообщила о 4,6 тыс. мигрантов, погибших или пропавших без вести в 2018 году.

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Это предварительные данные, окончательные цифры будут обнародованы после получения информации о жертвах из оставшихся источников, передает kommersant.

Как отмечает организация, больше всего мигрантов погибают, пытаясь преодолеть путь из Африки в Европу по Средиземному морю. В прошлом году на этом маршруте погибли или пропали без вести 2 297 человек.

На втором месте находится Северная Африка (567 человек), на третьем - страны Африки южнее Сахары (559). Также значительное число жертв находят на границе Мексики и США (393), в регионе Африканского Рога (274), на Ближнем Востоке (121) и в Европе (109).

По данным МОМ, в прошлом году резко выросло число мигрантов, пытающихся нелегально приплыть в Испанию из Северной Африки. Их число превысило 50 тыс. человек. Рекордным оказалось и число тех, кто так и не добрался до Испании,— за год утонули более 630 мигрантов.