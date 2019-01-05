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США намерены сократить свое военное присутствие в Сомали

09:25, 05 января 2019
Мир
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Трамп в декабре 2018 года объявил о выводе американских войск из Сирии \ фото УНИАН

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Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источники в Пентагоне, передает Анадолу. Также США намерены сократить число авиаударов по позициям боевиков группировки "Аш-Шабаб" в Сомали. 

Пентагон принял решение сократить американский контингент в Сомали в связи с тем, что группировка "Аш-Шабаб" не представляет непосредственной угрозы для безопасности США. 

Ранее СМИ узнали о планах США сократить военное присутствие в Афганистане.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп в декабре 2018 года объявил о выводе американских войск из Сирии.

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Теги: #военные#США#Сомали