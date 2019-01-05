США намерены сократить свое военное присутствие в Сомали
09:25, 05 января 2019Мир
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США планируют сократить число авиаударов по позициям боевиков группировки "Аш-Шабаб" в Сомали.
Трамп в декабре 2018 года объявил о выводе американских войск из Сирии \ фото УНИАН
США после вывода своего контингента из Сирии планируют сократить военное присутствие в Сомали.
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Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источники в Пентагоне, передает Анадолу. Также США намерены сократить число авиаударов по позициям боевиков группировки "Аш-Шабаб" в Сомали.
Пентагон принял решение сократить американский контингент в Сомали в связи с тем, что группировка "Аш-Шабаб" не представляет непосредственной угрозы для безопасности США.
Ранее СМИ узнали о планах США сократить военное присутствие в Афганистане.
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп в декабре 2018 года объявил о выводе американских войск из Сирии.
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