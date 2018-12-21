Трамп может вывести основную часть военных США из Афганистана - СМИ

Всего в Афганистане находятся около 14 тысяч американских военнослужащих.

Президент США и его ближайшее окружение рассматривают возможность вывода основной части американских войск из Афганистана.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, отправка военнослужащих домой может стартовать уже в течение ближайших нескольких недель, передает РБК.

О возможном выводе войск из Афганистана сообщили и собеседники агентства Reuters в Вашингтоне.

Всего в Афганистане находятся около 14 тысяч американских военнослужащих, которые в основном не принимают участия в военных действиях и занимаются поддержкой местной армии.

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В свою очередь источники британской газеты The Times сообщили, что сокращение американской группировки в Афганистане может стать следствием переговоров, которые американцы ведут с группировкой «Талибан». По данным газеты, в ходе них обсуждался вопрос о том, что США ограничат свое присутствие в Афганистане тремя военными базами, а талибы в обмен на это согласятся на полугодичное перемирие в противостоянии с правительственной армией. При этом источник The Times указал, что американцы обещают не вмешиваться во внутренние дела Афганистана, а сохранение трех баз объясняют желанием сохранить свои позиции в регионе в соперничестве с Россией и Китаем.

19 декабря Трамп объявил о решении вывести американских военных из Сирии, объяснив, что после победы над «Исламским государством» основные цели США в этой стране выполнены.

На фоне сообщений о прекращении операций за рубежом в отставку подал министр обороны США Джеймс Мэттис, который ранее считался сторонников продолжения присутствия американской армии в Сирии и Афганистане. В своем письме он выразил надежду на то, что Трамп найдет нового министра, с которым у него будут более схожие взгляды.