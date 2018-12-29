Вывод американских войск из Сирии займет несколько месяцев - СМИ

Изначально предполагалось, что войска могут быть выведены в течение 30 дней.

Для вывода американских войск из Сирии может понадобиться больше времени, чем предполагалось.

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Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники из числа официальных лиц. Собеседник телеканала напомнил, что сразу после объявления президента США Дональда Трампа, было заявлено, что войска могут быть выведены в течение 30 дней, передает kommersant.

«По мере разработки планов вывода стало ясно, что темпы вывода могут быть медленнее, вывод продлится в течение нескольких месяцев. Однако окончательное решение пока не принято», - рассказали источники.

Как сообщал УНИАН, США объявили о том, что начинают вывод своих войск из Сирии, 19 декабря. Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ 24 декабря. Из-за этого решения в отставку ушли министр обороны Джеймс Мэттис и спецпредставитель по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с «Исламским государством» Бретт Макгурк.