НАТО начинает реализацию "Плана действий повышенной готовности"

На пресс-брифинге, проведенном в канун встречи, сообщили, что в штаб-квартире НАТО министры примут решение о "передовых силах быстрого реагирования", которые, как объясняют в альянсе, должны стать многочисленными, более быстрыми и состоять из авиакомпонента, морского компонента и компонента специального назначения. Другое решение, которое должны принять министры обороны стран НАТО - создание командных пунктов альянса в Польше, Болгарии, Румынии и трех государствах Балтии, сообщает радио "Свобода".

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Тем временем в НАТО отвергают все заявления представителей России, что альянс снаряжает украинские Вооруженные силы и даже воюет на востоке Украины. "Это чушь", - заявляют представители НАТО.

Зато, сообщает пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, альянс видит и принимает во внимание доказательства присутствия русской регулярной армии и высокотехнологичного военного оборудования, которое используют военные и российские сепаратисты, которые прошли специальные учения.