Асад разрешил Ираку бомбить подконтрольные "Исламскому государству" территории Сирии

Иракские боевые самолеты и артиллерия и раньше вели обстрелы позиции ИД в Сирии, однако только после получения разрешения от сирийских властей.

Президент Сирии Башар Асад разрешил иракским вооруженным силам вести боевые действия против отрядов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на территории Сирии, не дожидаясь разрешения властей в Дамаске.

Соответствующий приказ главы сирийского государства сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA, передает Deutsche Welle.

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Иракские боевые самолеты и артиллерия и раньше вели обстрелы позиции ИГ в Сирии, однако только после получения разрешения от сирийских властей. Несмотря на то, что экстремисты потерпели поражение в Ираке, они и до сих пор держат под своим контролем часть территории Сирии вблизи иракской границы.

Накануне Асад получил письмо от премьер-министра Ирака Абдула-Махди, где тот призвал Дамаск к координации усилий обеих стран в борьбе с терроризмом, передает dpa.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Вскоре после этого Трамп объявил об отставке министра обороны Джеймса Мэттиса.