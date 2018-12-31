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Асад разрешил Ираку бомбить подконтрольные "Исламскому государству" территории Сирии

02:44, 31 декабря 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Президент Сирии Башар Асад разрешил иракским вооруженным силам вести боевые действия против отрядов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на территории Сирии, не дожидаясь разрешения властей в Дамаске.

Соответствующий приказ главы сирийского государства сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA, передает Deutsche Welle.

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Иракские боевые самолеты и артиллерия и раньше вели обстрелы позиции ИГ в Сирии, однако только после получения разрешения от сирийских властей. Несмотря на то, что экстремисты потерпели поражение в Ираке, они и до сих пор держат под своим контролем часть территории Сирии вблизи иракской границы.

Накануне Асад получил письмо от премьер-министра Ирака Абдула-Махди, где тот призвал Дамаск к координации усилий обеих стран в борьбе с терроризмом, передает dpa.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Вскоре после этого Трамп объявил об отставке министра обороны Джеймса Мэттиса.

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Теги: #Сирия#Ирак#Башар Асад