США перед выводом войск из Сирии могут оставить оружие курдам
США перед выводом своих войск из Сирии могут оставить оружие курдам.
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Такой план обсуждает командование американской армии, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Речь идет о бронетехнике, минометах и противотанковых ракетных комплексах. При этом собеседники агентства отмечают, что переговоры по поводу передачи оружия находятся на ранней стадии, окончательное решение не принято, но в ближайшие дни эти планы лягут на стол президенту США Дональду Трампу как часть общего плана по выводу американских войск.
Как сообщал УНИАН, Трамп объявил о выводе своих войск из Сирии 19 декабря. Он мотивировал это решение победой над группировкой «Исламское государство». Командование американской армии не согласилось с президентом, считая вывод войск преждевременным и предательским в отношении курдов. Руководитель Пентагона Джеймс Маттис ушел в отставку.
Reuters отмечает, что если США перед выводом войск оставят оружие курдам, это может вызвать недовольство Турции, которая считает их террористами.