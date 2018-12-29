США перед выводом войск из Сирии могут оставить оружие курдам

Если США перед выводом войск оставят оружие курдам, это может вызвать недовольство Турции, которая считает их террористами.

США перед выводом своих войск из Сирии могут оставить оружие курдам.

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Такой план обсуждает командование американской армии, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет о бронетехнике, минометах и противотанковых ракетных комплексах. При этом собеседники агентства отмечают, что переговоры по поводу передачи оружия находятся на ранней стадии, окончательное решение не принято, но в ближайшие дни эти планы лягут на стол президенту США Дональду Трампу как часть общего плана по выводу американских войск.

Как сообщал УНИАН, Трамп объявил о выводе своих войск из Сирии 19 декабря. Он мотивировал это решение победой над группировкой «Исламское государство». Командование американской армии не согласилось с президентом, считая вывод войск преждевременным и предательским в отношении курдов. Руководитель Пентагона Джеймс Маттис ушел в отставку.

Reuters отмечает, что если США перед выводом войск оставят оружие курдам, это может вызвать недовольство Турции, которая считает их террористами.