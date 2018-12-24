Washington Post: США отдали Кремлю победу в Холодной войне

Кремль вдруг за два года получил геополитическую победу, которой не мог добиться десятилетиями.

С определенной точки зрения, смерть Джорджа Буша-старшего в прошлом месяце была милосерднием. Так ему не пришлось увидеть, как США проигрывают в Холодной войне.

Буш был президентом, когда СССР развалился в 1991 году. Но тот триумф, которого он и все американцы добивались ценой американской крови и пота целый 71 год, приближая победу над Советским Союзом и заставляя его преемника придерживаться правил, был развеян президентом Дональдом Трампом всего за два года, пишет издание Washington Post.

Издание напоминает, что на прошлой неделе демонтаж послевоенного порядка ускорился, когда действующий американский лидер объявил о выходе войск своей страны из Сирии. Тем самым он озадачил союзников, которые принимали участие в кампании против «Исламского государства», бросил курдских союзников под поезд, изолировал Израиль и отдал России и Ирану весь Ближний Восток. А затем появились сообщения о том, что Трамп также приказал войскам быстро покинуть Афганистан. Министр обороны США Джим Мэттис подал в отставку в знак протеста против того, как Трамп отталкивает союзников и усиливает позиции России и Китая.

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«Телесериал «Человек в высоком замке» показывает альтернативный мир, в котором нацисты победили во Второй мировой войне. Однако, нам не нужно телешоу об альтернативной истории, в которой СССР победил в Холодной войне. У нас для этого есть Трамп», - пишет издание.

Мэттис в своем письме об отставке написал: «Мы должны сделать все возможное для поддержания международного порядка, который наиболее благоприятен для нашей безопасности, процветания и ценностей. И мы сильнее в этих усилиях благодаря сплоченности наших альянсов. И поскольку у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды на эти и другие вещи больше совпадают с вашими, я убежден, что мне лучше уйти из своей должности».

Мэттис указал, какие именно его взгляды «не совпадают» с мнением Трампа: это уважение к союзникам, вера в 29 демократий НАТО (а Трамп постоянно сомневается в нужности альянса), уважение к коалиции против «Исламского государства» из 74 стран (которую теперь покинул Вашингтон), признание угроз со стороны Китая и России, которые хотят «изменить мир под авторитарные модели ценой своих соседей, Америки и наших союзников».

Республиканцы, очевидно, теперь встревожены. Лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл, который открывал перед Трампом каждые двери, теперь говорит, что он «очень расстроен». Сенатор Линдси Грэм заговорил о «хаосе». Но уже слишком поздно. Турция объявила, что отложит запланированное вторжение в Сирию и дождется, пока американские войска выйдут. Так будет легче «закопать» курдских союзников Америки. А российский автократ Владимир Путин радостно заявил: «Американским войскам не место в Сирии, они там были незаконно».

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Безусловно, ни один советский лидер не придумал бы лучший сценарий, чем тот, который создал Трамп для Путина. Он вбил клин между США и союзниками по НАТО во мнениях относительно будущего альянса. Он потребовал вернуть Россию в G8, из которой ее выгнали за вторжение в Украину. Российская война против соседней страны продолжается. США пригрозили выйти из ВТО и ввели пошлины, которые сильно ослабляют организацию. Американский президент отказался от защиты прав человека, смирился с убийством американского журналиста в Саудовской Аравии и завел дружбу с диктаторами по всему миру. Президент США создал конфликт с Европой из-за соглашения с Ираном и климатических изменений.

Зато он встретился с «весьма уважаемым» жестоким диктатором Северной Кореи, который в итоге не сделал ни одной уступки в вопросе ядерного вооружения. США начали торговую войну. И в Государственном резерве признали, что именно это стало причиной замедления глобального экономического роста. Кроме того, был потерян двухпартийный консенсус относительно угрозы со стороны России. 42% избирателей-республиканцев называют Кремль союзником или другом. Об этом свидетельствует последний опрос Gallup. Четыре года назад таких было только 22%.

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Почему Трамп развалил так много, получив взамен так мало? Возможно потому, что во время предвыборной кампании 2016 года Россия вела частные переговоры с ним о бизнес-сделке и публикации украденных документов, которые навредят демократическому конкуренту. А тем временем, Трамп хвалил Путина. А его команда ослабила пункты платформы Республиканской партии, которые касались России. К какому бы выводу не пришел Роберт Мюллер в своем расследовании российского вмешательства, Путин явно получил выгоду от президентства Трампа.

В этом году в Хельсинки Трамп поставил пустое слово российского автократа выше утверждений американских разведывательных служб. Американского президента постоянно раздражали настоятельные слова соратников о сохранении санкций против России. И некоторые из тех, кто еще мог сопротивляться любви Трампа к Путину, уже ушли: советник по национальной безопасности Герберт МакМастер, Госсекретарь Рекс Тиллерсон, глава администрации президента Джон Келли, а теперь еще и министр обороны Джим Мэттис.

Целые поколения американцев платили любую цену и несли тяжелое бремя везде: от Берлина до Сайгона и Гаваны. Теперь, через 29 лет после падения Берлинской стены, Трамп просто вручил Москве победу в Холодной войне, которая была ей не по зубам.