Полиция Англии арестовала двух человек по делу о дронах над аэропортом "Гатвик" (видео)

Второй по загруженности аэропорт Великобритании "Гатвик" был закрыт на 33 часа вечером, 19 декабря. Около 150 тыс. пассажиров не смогли вылететь или прилететь в Лондон.

Полиция Англии арестовала двух человек в связи с событиями в лондонском аэропорту "Гатвик". Его работа была парализована более чем сутки из-за появления неопознанных беспилотников.

Читайте такжеЛондонский аэропорт Гатвик снова закрывали из-за беспилотников

В поиске операторов дронов принимали участие не менее 20 подразделений полиции при поддержке армейских специалистов. Имена арестованных не разглашаются, расследование продолжается, сообщает радио Свобода со ссылкой на американское агентство новостей CNN.

Второй по загруженности аэропорт Великобритании "Гатвик" был закрыт на 33 часа вечером, 19 декабря. Около 150 тыс. пассажиров не смогли вылететь или прилететь в Лондон, были отменены или перенаправлены более 1000 рейсов. В полиции заявляли, что инцидент с дронами не связан с терроризмом. Но министр транспорта Великобритании Крис Грейлинг назвал инцидент в аэропорту «новой разновидностью атаки».

Несколько британских СМИ сообщили, что за инцидентом могут стоять экологические активисты. Однако ни одна группа экологов не взяла на себя ответственность за события в аэропорту и не выпустила сообщение о том, что случилось.

Операторам дронов грозит до пяти лет тюрьмы за нарушение безопасности полетов.

Аэропорт "Гатвик" 21 декабря возобновил работу после более суток полной остановки полетов из-за замеченных беспилотных аппаратов, управляемых неизвестным злоумышленником или злоумышленниками.

Согласно действующим британским законам, частные лица не могут использовать беспилотные летательные аппараты в пределах одного километра вокруг взлетных полос аэропортов.

Операторы беспилотных летательных аппаратов обязаны при запуске держать их в поле своего зрения, не приближать дроны к людям,зданиям или автомобилям ближе чем на 50 м и не поднимать их на высоту выше 122 м.

Несмотря на такие правила, в Великобритании ежегодно резко возрастает количество зарегистрированных инцидентов с дронами, замеченными в зонах аэропортов и даже вблизи самолетов, вызывая опасения возможных аварий.