Количество погибших из-за теракта в Страсбурге возросло до пяти человек

Пятый погибший имел польское гражданство.

Пятый человек умер от ранений в результате стрельбы, которая произошла 11 декабря в Страсбурге.

Об этом в воскресенье, 16 декабря, сообщили в прокуратуре Парижа, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

По словам собеседника Reuters, погибший имел польское гражданство.

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Как сообщал УНИАН, в центре французского Страсбурга во вторник вечером, 11 декабря, произошла стрельба. В результате нападения 4 человека погибли, 13 получили ранения.

Район, где произошел инцидент, находится неподалеку от одной из центральных площадей города, где расположена новогодняя ярмарка. Это место популярно среди туристов.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Как свидетельствуют очевидцы происшествия, во время нападения были слышны крики "Аллаху акбар".