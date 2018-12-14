"Исламское государство" назвало страсбургского стрелка "своим солдатом"

При этом никаких подтверждений своему заявлению "ИГ" не предоставило.

Террористическая организация "Исламское государство" заявила, что мужчина, который устроил смертельную стрельбу во французском Страсбурге, был одним из его "солдат".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство террористов Amaq, передает ТСН.

Боевики заявили, что Шериф Шеккат был "солдатом "Исламского государства" и совершил нападение на призыв атаковать граждан государств, входящих в состав анти-ИГИЛовской коалиции в Сирии и Ираке.

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При этом никаких подтверждений своему заявлению "ИГ" не предоставило.

Как сообщал УНИАН, в центре французского города Страсбург во вторник вечером, 11 декабря, произошла стрельба. По официальным данным, в результате нападения 3 человека погибли, 11 получили ранения.

Район, где произошел инцидент, находится неподалеку от одной из центральных площадей города, где расположена новогодняя ярмарка. Это место популярно среди туристов.