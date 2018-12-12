Полиция установила личность стрелка в Страсбурге, убившего 4 человек

Нападавшему 29 лет, он уроженец Страсбурга.

Полиция установила личность мужчины, который открыл стрельбу возле рождественской ярмарки во французском Страсбурге.

Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на информацию из префектуры города, передает УП.

Нападавшему 29 лет, он уроженец Страсбурга. Во вторник утром его должны были арестовать за убийство, но не застали дома.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер перед вылетом в Страсбург подтвердил журналистам, что личность стрелка установили, и что он был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза".

По данным газеты Le Parisien, в ходе обыска в квартире подозреваемого были обнаружены гранаты, пишет dw.com.

Французские спецслужбы присвоили ему статус лица, "представляющего угрозу национальной безопасности" (статус fiche S).

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В ходе перестрелки на рождественском рынке он был ранен, но ему удалось скрыться.

Между тем, в мэрии Страсбурга сообщили, что "есть подозрения о наличии второго" подозреваемого, который мог быть вовлечен в инцидент со стрельбой.

На фоне продолжающейся операции по поимке преступника полиция немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг усилила контроль на границе с Францией и проверяет въезжающих со стороны Страсбурга. Автомобилистов попросили по возможности воздерживаться от пересечения границы в этом районе.

Расследование произошедшего взяло на себя подразделение по борьбе с терроризмом прокуратуры Парижа. К следственным мероприятиям подключилось Главное управление внутренней безопасности МВД - одна из спецслужб Франции. Дело заведено по статьям убийство и попытка убийства, при этом следователи напрямую говорят о террористических мотивах нападавшего и "участии в преступном сговоре с террористическими целями".

Ранее УНИАН сообщал, в центре французского города Страсбург во вторник вечером, 11 декабря, произошла стрельба.

По последним данным, в результате нападения 4 человека погибли, 11 получили ранения.

Район, где произошел инцидент, находится недалеко от одной из центральных площадей города, где расположена новогодняя ярмарка. Это место популярно среди туристов. Рождественский рынок в Страсбурге является одним из старейших и крупнейших в Европе.

Страсбург - город на востоке Франции, имеет статус «парламентской столицы Европы». Сейчас в Страсбурге находятся такие важнейшие структуры, как Европейский парламент и Совет Европы, частью структуры которого является Европейский суд по правам человека.