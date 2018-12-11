В США обвиняемая в шпионаже россиянка Бутина может признать свою вину

Россиянка Мария Бутина хочет изменить свое прежнее заявление о непризнании вины.

Россиянка Мария Бутина, обвиненная властями США в незаконной агентской деятельности в пользу Кремля, по всей видимости, готова признать свою вину.

В понедельник, 10 декабря, ее адвокаты и прокуроры направили в Федеральный суд в Вашингтоне совместное ходатайство с просьбой назначить на текущей неделе дату заседания, на котором Бутина сможет изменить свое заявление о непризнании вины, пишет dw.com.

"Стороны уладили этот вопрос, и подсудимая Мария Бутина останется под стражей", - заявили ее адвокаты, не указав каких-либо подробностей.

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Защита предложила провести заседание по делу 30-летней Бутиной с 11 по 13 декабря.

В конце ноября стало известно, что адвокаты Бутиной ведут активные переговоры в надежде заключить соглашение о признании вины либо на другой вариант досудебного урегулирования дела.

Как сообщал УНИАН, 15 июля в Вашингтоне по обвинению "в заговоре с целью работы агентом Российской Федерации" без уведомления властей США задержали 29-летнюю россиянку Марию Бутину. В частности, Бутину обвиняют в попытках "развивать связи в США и проникать в организации, которые имеют влияние на американскую политику".

Позже Федеральный окружной суд Вашингтона отказался отпускать Марию Бутину под залог.

После задержания в США СМИ напомнили, что Бутина поддерживала аннексию Россией Крыма и боевиков на Донбассе.