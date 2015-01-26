Пророссийские силы готовят провокации с целью срыва мобилизации - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Украины Виктория Кушнир сегодня на брифинге в Киеве.

«В Министерстве обороны Украины есть достоверная информация о подготовке пророссийскими силами провокаций с целью срыва мобилизации», - отметила она.

Читайте такжеВ Украине создадут реестр тех, кто уклоняется от мобилизацииКушнир добавила, что мобилизацию попытаются сорвать «проведением постановочных акций и пикетирования зданий военкоматов с привлечением заинтересованных СМИ».

В связи с этим Министерство обороны призвало представителей СМИ быть объективными при освещении событий, связанных с государственной задачей, - мобилизацией.

Как сообщал УНИАН, мобилизация в 2015 году пройдет в три этапа и продлится с января по август. Первый начался 20 января и продлится 90 дней, второй - ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап начнется с июня и также продолжится в течение 60 дней.

В течение года в ВСУ планируется мобилизовать 200 тыс. украинцев. Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тысяч граждан на срочную военную службу.