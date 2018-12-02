Макрон после протестов "желтых жилетов" призвал правительство к переговорам с их представителями

Президент Франции и представители правительства провели чрезвычайное совещание из-за протестов, охвативших Париж и другие французские города.

Президент Франции Эммануэль Макрон после протестов «желтых жилетов» призывает правительство к переговорам с представителями демонстрантов.

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Как сообщает "Немецкая волна", об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, обнародованном в воскресенье, 2 декабря, после кризисного совещания руководства страны. В нем приняли участие также премьер-министр Эдуард Филипп и министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Во время совещания его участники должны были рассмотреть возможность введения чрезвычайного положения для предотвращения насилия во время массовых акций протеста против повышения цен на топливо. Макрон поручил премьер-министру страны принять у себя представителей представленных в парламенте партий и «желтых жилетов». Переговоры должны начаться уже в понедельник, 3 декабря, говорится в заявлении правительства.

Как сообщалось, участники акции протеста, которых называют «желтые жилеты», выступают против повышения налогов на топливо с 2019 года. Свои акции они проводят уже не впервые. Однако самой массовой она была накануне, 1 декабря. По словам премьер-министра, в парижской акции приняли участие около пяти тысяч человек, по всей стране, по сообщениям французских СМИ, протестовали около 75 тысяч человек.

Протестующие соорудили баррикады посреди улиц в центре Парижа, зажигали пиротехнику, разрушали собственность и бросали камни в полицейских. В ответ полиция применила слезоточивый газ. За день было совершено около 190 поджогов, огнем повреждены шесть зданий.

Эпицентром событий стала парижская Триумфальная арка, расположенная на площади Шарля де Голля в центре города.

Во время саммита «Группы двадцати» в Аргентине Макрон подчеркнул, что всегда будет слышать оппозицию, но никогда не примет насилие.

В воскресенье, 2 декабря, акция продолжилась: в городе разбиты стекла в местных магазинах, сожжены автомобили. Более 100 человек пострадали, в том числе и правоохранители.

Макрон посетил места массовых протестов в Париже, в частности, Триумфальную арку, где демонстранты написали лозунги за его отставку. Также он встретился с владельцами магазинов, которые были повреждены во время схваток. Французский президент поблагодарил правоохранителей и заявил, что нарушители правопорядка должны предстать перед судом. При этом участники протеста «желтых жилетов» освистали Макрона.