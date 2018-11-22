Wall Street Journal: Спасение Интерпола от автократического Кремля еще не завершено

Новому председателю международной организации придется постараться, чтобы лишить Россию возможности преследовать своих критиков.

Иногда даже Владимир Путин не получает желаемое. К счастью, именно это и произошло в среду в Дубае, когда делегаты генеральной ассамблеи Интерпола избрали президентом организации Ким Чон Яна из Южной Кореи вместо российского кандидата.

Авторитарные режимы на протяжении последних лет манипулировали международной правоохранительной сетью, чтобы преследовать своих политических оппонентов. И именно это сделало вчерашние выборы нового лидера Интерпола чрезвычайно важными, пишет Wall Street Journal. Россия злоупотребляла возможностями организации больше всего. Если бы российский генерал из путинского МВД Александр Прокопчук победил, как хотели в Кремле, это убило бы все надежды на реформирование организации.

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Неожиданная победа Кима произошла после того, как в последнюю минуту большинство западных стран выступили против кандидатуры Прокопчука. Шесть сенаторов США от обеих партий также выступили с заявлением против избрания россиянина, обвиняя его в том, что он «лично причастен» к стратегии использования Интерпола для преследования оппонентов Кремля. Администрация Дональда Трампа тоже высказалась против кандидатуры Прокопчука, а Совет национальной безопасности США подтвердил факты российского злоупотребления, подчеркнув, что Америка «решительно поддерживает» Кима.

Когда Прокопчук проиграл, Кремль объяснил это «беспрецедентным давлением и вмешательством». Издание пишет, что надеется, что так все и было. Но Интерпол все еще не спасен. Несмотря на то, что организация два года назад начала реформы, которые ей остро необходимы, ей до сих пор не удалось избавиться от проблемы злоупотребления со стороны авторитарных режимов, которые пытаются преследовать своих критиков по всему миру. Поэтому у новоизбранного президента Интерпола много работы, чтобы восстановить доверие.