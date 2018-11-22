New York Times: России нужна не Украина, а целый альтернативный мир

Экономически слабая Москва хочет перекроить мировой порядок, чтобы в нем было место и для нее.

С тех пор как Владимир Путин пришел к власти в 2000 году, аналитики как внутри России, так и за ее пределами в основном сосредоточились на двух интерпретациях его режима.

Одна из них говорит о том, что Россия – это мафиозное государство, в которой главная цель правящей элиты заключается в том, чтобы воровать дома деньги и тратить их за рубежом. Вторая же утверждает, что Путин стал заложником собственной популярности и делает все возможное в России и за ее пределами, чтобы только поддержать свой рейтинг одобрения.

Об этом в статье для New York Times пишет научный сотрудник московского Центра Карнеги Александр Баунов. Эти теории создают удобные рамки для понимания России, ведь имеют налет морализма. По этим причинам много политиков, аналитиков и ученых как на российской территории, так и на Западе, соглашаются с ними. Но такие объяснения не очень совпадают с реальностью. Чтобы на самом деле понять мотивы Кремля, по мнению автора, нужно посмотреть на то, как сам Кремль подрывает эти теории.

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Автор признает, что коррупция процветает среди властной верхушки РФ. Чиновники получают немалую выгоду от своей причастности к управлению страной, прячут доходы в офшорах или через покупку недвижимости в Лондоне. Они отсылают детей учиться в западные школы. Но если бы российские элиты действительно были мафией, которая заботится лишь о собственном благополучии, они бы никогда не пошли на то, что бы предусматривало инвестирование и расходы за рубежом. Вместе с тем, агрессивная внешняя политика и авантюры Путина на протяжении последних лет, в частности оккупация украинского Крыма, получили поддержку со стороны большинства российских элит вопреки тому, что это привело к серии санкций.

Также Путин, как и большинство авторитарных популистов, очень заботится о своей популярности. Одной из главных целей оккупации Крыма было усилить рейтинг одобрения, который начал падать. Но при этом российский автократ также пошел на непопулярные меры, такие как повышение пенсионного возраста, которое не нравится 90% россиян. О чем все это говорит? Почему российский режим снова и снова решается на поведение, которое ставит под удар личное богатство окружения Путина и вредит популярности самого президента?

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По мнению автора, все дело в глобальных амбициях российских элит. Путин и его окружение считают, что Россия должна проецировать свою силу по всему миру: экономически, военно и политически. Эти амбиции глубоко засели в России из-за ее большой территории и истории. Они несколько ослабли, когда Кремль проиграл Холодную войну. Тогда большинство российских элит решили, что лучшим выходом будет просто присоединиться к клубу победителей, то есть к Западу. Но это продолжалось не долго.

Россия снова играет мускулами по всему миру, отправляя войска в Украину и Сирию, устраивая кибератаки и пытаясь найти союзников в своей борьбе за «многополярный мир» среди политических сил в разных уголках планеты: на Филиппинах, в Африке, Европе, Южной Америке. Иногда эти действия вызывают негативную реакцию Запада. Но эта реакция, по мнению автора, входит в российскую стратегию. Даже во внутренней политике Москва руководствуется больше своими глобальными амбициями, чем соображениями о мнении людей.

Лидеры СССР говорили, что их цель «догнать и перегнать Запад». Но Путин добивается кое-чего другого. Он и его сторонники в российских элитах понимают, что они не могут догнать, а тем более перегнать Запад. Поэтому они хотят построить альтернативный мир.