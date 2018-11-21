В ОАЭ женщина накормила пакистанцев мясом убитого любовника

Гражданка Марокко была арестована по подозрению в убийстве своего сожителя, который собирался бросить ее после семи лет совместного проживания ради женитьбы на другой.

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) выдвинуто обвинение против женщины, подозреваемой в том, что она убила своего любовника и приготовила из его останков блюдо с рисом и мясом.

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Марокканку, проживающую в ОАЭ, заподозрили в том, что она убила своего сожителя и приготовила из его останков разновидность плова, которым накормила рабочих из Пакистана, проживающих неподалеку, передает thenational.ae.

Сотрудники полиции, проводившие расследование, сообщили, что гражданка Марокко была арестована по подозрению в убийстве своего сожителя, который собирался бросить ее после семи лет совместного проживания ради женитьбы на другой. Офицеры не сообщили подробностей самого убийства, но предали огласке тот факт, что марокканка приготовила из останков кабсу, также называемую иногда макбус – популярное в ОАЭ блюдо из риса и мяса, похожее на индийское бириани или разновидность плова.

Раскрытию преступления помог родной брат убитого, который проживал в эмирате Аджман, занявшийся активным поиском родственника после того, как в прессе появилась информация о его загадочном исчезновении.

К поискам сразу же была подключена полиция Аль-Айна, которая в ходе обыска в доме предполагаемой убийцы нашла в кухонном блендере человеческий зуб. После того, как проведенная генетическая экспертиза показала, что зуб принадлежал убитому любовнику женщины, она была арестована.

В материалах дела присутствуют показания предполагаемой убийцы о том, что в сокрытии преступления ей помогала подруга, однако последняя все отрицает, настаивая на том, что ничего не знала о случившемся.

В настоящий момент завершаются необходимые следственные действия, после чего дело будет передано в суд.