The Atlantic: Из Конгресса «вылетит» друг России, который оправдывал оккупацию Крыма

Демократы теперь могут серьезно взяться за связи республиканца с Москвой.

У Владимира Путина теперь будет на одного защитника в Конгрессе меньше. Республиканец из Палаты представителей Дана Рорабахер потерял свое место в американском парламенте после двух десятилетий работы.

Он прославился тем, что боролся на руках с российским автократом в 1990-х годах, а затем в 2012 году в ФБР сообщили Рорабахеру, что российские шпионы пытаются завербовать его и превратить в своего «агента влияния». Теперь он уступит место демократу, который интересовался, почему это республиканец в таком восторге от России, пишет The Atlantic.

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Хотя официальные окончательные данные выборов не будут обнародованы до 7 декабря, демократ Харли Руда уже объявил о победе в Калифорнии, опередив Рорабахера на 8500 голосов. Теперь, когда демократы возьмут под контроль Палату представителей в январе, связи республиканца с Кремлем могут столкнуться с интенсивной проверкой. В интервью New York Times Дана Рорабахер говорил, что его избирателей «мало интересует» Россия. А его однопартиец Пол Мартин, который претендовал на его место на предыдущих выборах в США, сказал, что проигрыш Рорабахера в 48-м округе Калифорнии отражает желание американцев получить более сдержаного представителя в парламенте, а не беспокойство его лояльностью к Кремлю.

«В своей избирательной кампании я поднял вопрос ужасных нарушений прав человека режимом Путина, особенно тем, что он остановил программу усыновления российских сирот после принятия Акта Магнитского. Сомневаюсь, что избирателям было не безразлично», - пояснил Мартин.

Руда тоже отмечал сомнительную лояльность Рорабахера к России. Во время дебатов он обвинил республиканца во «встрече с российскими оперативниками» в 2016 году, а также раскритиковал его за отрицание российского вмешательства в выборы в США.

«Представитель Рорабахер говорил, что 17 разведывательных агентств США, в которых работают мужчины и женщины с разным опытом, включая службу в американской армии, ошибаются. А Россия якобы никак не причастна к вмешательству в наши выборы», - говорил Руда.

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На общенациональной арене Рорабахер прославился тем, что он постоянно защищал Путина. Несмотря на опыт работы в администрации Рональда Рейгана во времена Холодной войны, он резко изменил свой подход к России после распада СССР. В 2014 году он публично оправдал российскую оккупацию украинского Крыма. Также он утверждал, что современное российское государство, несмотря на все преследования политических оппонентов, - это «бастион свободы слова и христианских ценностей».

«В России прошли серьезные реформы, которых не признают мои коллеги. Церкви полны. Оппозиционные газеты продаются на каждой раскладке прессы. Люди собираются на демонстрации в парках. Сегодня Россия не такая, какой она была при коммунизме. Но сегодня также много людей не могут смириться с тем, что коммунизм был свергнут», - говорил Рорабахер.

Дружественный к Кремлю республиканец последнее время привлекал к себе внимание вмешательством в расследование Конгресса и федеральных органов в отношении российского вмешательства в американские выборы. Когда демократы возьмут под контроль Палату представителей в январе, зарубежные связи Рорабахера, которые включают не только Москву, но и основателя WikiLeaks Джулиана Асанджа, могут стать предметом для проверок. Как и Дональд Трамп, республиканец умалял значение российского вмешательства в выборы. Асанджа, который дал России платформу для публикации похищенных писем Демократической партии, он назвал «очень уважаемым человеком». Лояльность Рорабахера к России тревожила даже Республиканскую партию.

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«Есть двое людей, которым, по моему мнению, платит Путин: Рорабахер и Трамп», - сказал лидер республиканского большинства в Палате представителей Кевин МакКарти во время встречи за закрытой дверью, о деталях которой узнали журналисты Washington Post. Но политик потом сказал, что он «шутил».