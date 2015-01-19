В армянский Гюмри, где солдат РФ расстрелял целую семью, экстренно вводят внутренние войска - СМИ

В армянский город Гюмри, где сегодня скончался раненый российским солдатом ребенок, в экстренном порядке вводят внутренние войска.

Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на свои источники.

Руководство силовиков Армении считает, что известие о смерти шестимесячного ребенка из семьи Аветисян, о котором стало известно несколько часов назад, может спровоцировать новые массовые выступления. Также в Гюмри направляется глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Ранее источник издания в правительстве Армении сообщил, что судебный процесс над солдатом Валерием Пермяковым, убившим семью Аветисян, пройдет на территории Армении, однако судить его будет российский Военный суд. После вынесения приговора преступник будет отправлен в Россию для отбывания наказания.

Официального подтверждения этой информации пока нет, решение достигли на двусторонних переговорах. Известно, что Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, сегодня прибыл в Ереван.

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Глава полиции Армении Владимир Гаспарян в интервью одной из радиостанций заявил о том, что армянская сторона владела информацией о местонахождении Пермякова — на армяно-турецкой границе — за два часа до его ареста. Туда якобы были направлены 35 армянских полицейских.

По мнению Ричарда Киракосяна, руководителя армянского Центра региональных исследований, это показывает, что армянская сторона желала, чтобы преступник был пойман российскими военными. Если бы его задержали армянские полицейские и затем передали его русским — это было бы еще более унизительно (для правительства — Ред.).