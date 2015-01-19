Глава МИД Литвы: у ЕС нет оснований менять политику в отношении РФ

13:29, 19 января 2015
Мир
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У Евросоюза нет никаких оснований для изменения политики в отношении России, потому что у Москвы нет "политического желания что-то изменить".

Линкявичюс не видит оснований, чтобы менять политику по РФ / Фото: УНИАН

Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Брюсселе накануне заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Не думаю, что текущая политика должна быть изменена, для отмены санкций нет оснований. Что мы хотели бы видеть, так это политическое желание России что-то изменить. Но мы видим, что нет никакого политического желания или изменений на местах", - сказал он.

Линас Линкявичюс также не считает, что ЕС должен думать, как привлечь Россию к сотрудничеству. "Не думаю, что сейчас мы должны думать, как заангажировать Россию. Это Россия должна думать, как сотрудничать в сферах общего интереса. Я не вижу никаких причин, чтобы изобретать что-то", - сказал глава МИД Литвы.

При этом он отметил, что "сегодня даже прекращение огня было использовано для того, чтобы лучше снабжать террористические группы, что стало причиной возобновления боев за аэропорт".

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