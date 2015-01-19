ЕС намерен вернуть ХАМАС в список террористических организаций
11:46, 19 января 2015Мир
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Европейский союз планирует оспорить решение суда ЕС об исключении палестинского движения ХАМАС из перечня террористических организаций.
REUTERS
Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.
«Совет принял решение обжаловать решение суда об исключении ХАМАС из списка террористических организаций», — заявила представитель ЕС Сюзан Кифер.
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Ранее генеральный суд Евросоюза аннулировал решение оставить ХАМАС в списке террористов по причине бездоказательности обвинений.
Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху ранее также призвал европейцев продолжать расценивать палестинцев как террористов.
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