ЕС намерен вернуть ХАМАС в список террористических организаций

Европейский союз планирует оспорить решение суда ЕС об исключении палестинского движения ХАМАС из перечня террористических организаций.

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