Британия требует от Евросоюза ввести санкции против путинских шпионов - СМИ

В этом вопросе Великобритания уже заручилась поддержкой Франции и Германии и ведет переговоры с другими странами.

Власти Великобритании настаивают на введении Евросоюзом санкций против высокопоставленных сотрудников российской разведки, которых Лондон считает ответственными за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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По словам источников издания The Times, в санкционный список войдут «полдюжины человек». Речь идет о руководстве Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, которое в публикации фигурирует под прежним названием - Главное разведывательное управление (ГРУ), передает Би-би-си. Санкции могут быть введены в рамках согласованного ЕС режима ограничительных мер против стран, применяющих химическое оружие.

По словам консерватора Роберта Сили, члена парламентского комитета по международным делам, на этот раз санкции должны затронуть самую верхушку российских спецслужб. Пора перестать наказывать тех, кто внизу, за выполнение приказа, полученного сверху, сказал он. "Мы не обсуждаем малореалистичных идей подвергнуть суду руководителей государства, но если мы не включим (в список) высокопоставленных военных и политиков, отдающих им приказы, все наши действия будут бессмысленны", - считает член парламента Великобритании.

"Чтобы удар получился крепким, надо показать зубы. Надо послать авторитарным режимам сигнал, что платить по счетам придется людям на самом высоком уровне", - добавляет Сили.

Как пишет The Times, Великобритания нуже заручилась поддержкой со стороны Франции и Германии и ведет переговоры с другими государствами. Кроме того, в октябре глава британского МИДа Джереми Хант обсуждал вопрос санкций с коллегой из Венгрии. В рамках санкций Лондон хочет заморозить активы россиян и запретить им въезд в ЕС. Британские власти рассчитывают получить одобрение стран-партнеров «в течение нескольких недель», уточняет газета. Публикация черного списка запланирована на декабрь.

Как сообщал УНИАН, Скрипали были отравлены в марте, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Власти Великобритании заявляют, что их отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок». По мнению Великобритании, к отравлению причастна российская разведка, в частности, россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон называет сотрудниками ГРУ.