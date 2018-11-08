BBC: Расследование сговора Трампа с Россией под угрозой после увольнения генпрокурора США

Кресло Сешнса теперь занял яростный критик так называемого «российского дела».

Увольнение Джеффа Сешнса с должности генпрокурора США – это «грубая попытка» остановить расследование вмешательства России в американские выборы в 2016 году и возможного сговора между командой Дональда Трампа и российским правительством.

Такое мнение, как пишет BBC, выразила лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси. Расследование ведет специальный представитель Департамента юстиции Роберт Мюллер. Новый американский генпрокурор Мэтью Уитакер неоднократно критиковал его. Демократическая партия, которая получила большинство в нижней палате Конгресса на выборах на этой неделе, объявила, что собирается защитить работу Мюллера.

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Некоторые республиканцы, похоже, разделяют беспокойство демократов относительно будущего "российского дела". Сенаторы Сьюзан Коллинз и Митт Ромни сказали, что расследование нельзя останавливать ни в коем случае. Оно уже привело к ряду уголовных обвинений против нескольких соратников нынешнего американского президента. Сам Дональд Трамп отрицал существование какого-либо сговора с Москвой и постоянно призывал остановить работу Мюллера, называя ее «величайшей охотой на ведьм в истории». Демократы убеждены, что увольнение генпрокурора – это как раз попытка положить конец расследованию.

«Не возможно трактовать увольнение генпрокурора Сешнса иначе, кроме как очередную грубую попытку Дональда Трампа подорвать и остановить расследование специального представителя Мюллера», - подчеркнула Пелоси, которая, вероятно, станет спикером Палаты представителей.

Она указала на то, что новый генпрокурор США неоднократно критиковал и угрожал остановить «российское дело». Поэтому, по мнению Пелоси, Уитакеру лучше пойти по стопам своего предшественника и провести самоотвод.

С ее словами согласился лидер демократов в Сенате Чак Шумер: «Очевидно, что президенту есть что прятать». BBC объясняет, что после самоотвода Сешнса наблюдением за ходом «российского дела» занимался заместитель генпрокурора Род Розенстейн. Но Уитакер теперь может взять все под свой контроль. Американский президент не может напрямую уволить Мюллера и остановить его работу. Но новый генпрокурор может.

В августе 2017 года Уитакер написал целую статью для CNN, в которой отмечал, что пересмотр финансов Трампа и членов его семьи выходит за пределы полномочий Мюллера. Он призвал Розенстейна приказать специальному представителю «ограничить масштабы своего расследования» или же оно начнет казаться «политической рыбалкой».

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Издание отмечает, что в последнее время длился период определенного затишья. И Мюллер не объявлял о новых обвинениях или скандальных находках в ходе своего расследования. Однако, если он попытается выдвинуть новые уголовные обвинения против кого-то из окружения Трампа, новый генпрокурор Мэтью Уитакер может отказать ему в этом. Он даже может позаботиться, чтобы любые доказательства, которые выявит специальный представитель Департамента юстиции, никогда не были обнародованы.