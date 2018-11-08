National Interest: США нужно готовиться к победе в ядерной войне с Россией

И именно поэтому Вашингтон сделает правильно, когда выйдет из соглашений о контроле вооружений времен Холодной войны.

США, похоже, собрались выйти из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, подписанного еще в 1987 году президентом Рональдом Рейганом и лидером СССР Михаилом Горбачевым.

Эти договоренности запрещали Вашингтону и Москве развертывать наземные баллистические и крылатые ракеты с ядерными боеголовками, радиусом действия которых от 500 до 5,5 тысяч километров. Причиной желания американской стороны отказаться от договора стали действия России, которая постоянно нарушает взятые обязательства, разворачивая крылатые ракеты «9M729».

Об этом пишет National Interest, напоминая, что решение о выходе из договора, которое, очевидно, продвигает советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, столкнулось с критикой и предсказаниями о начале гонки ядерных вооружений. Некоторые также заметил, что такой американский шаг пойдет на пользу Кремлю. Бывший посол США в Украине и эксперт Brookings Institute Стивен Пайфер подчеркнул, что международное сообщество возложит на Америку вину за провал ключевого в ядерном разоружении соглашения. А тем временем, Россия сможет без проблем и осуждения разворачивать свои ракеты средней дальности, когда только пожелает.

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Однако, по мнению издания, критики неправильно понимают понятие стратегической стабильности. Ракеты средней дальности были запрещены в конце Холодной войны из-за слишком короткого времи полета к цели. Стороны разворачивали их очень близко относительно друг друга. И это рассматривалось как дестабилизирующий фактор. Используя слова экономиста и Нобелевского лауреата Томаса Шелинга, можно подытожить, что такое вооружение усиливало «страх обеих сторон перед неожиданной атакой». Поэтому Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности от 1987 года, как и переговоры об ограничении стратегических вооружений в 1972 году, базировались на ложном обещании, что юридическое ограничение не позволит войне начаться. Конечно, тот факт, что ядерные арсеналы скоро не будут иметь никаких законных ограничений впервые с 1970-х годов, вызывает беспокойство.

У процесса контроля вооружений было три главных цели: сократить вероятность войны, уменьшить стоимость подготовки к войне и уменьшить масштабы разрушения, если конфликт все же начнется. В измерении ядерных арсеналов, процесс основан на утверждении, что определенные образцы оружия дестабилизируют ситуацию, потому что они подрывают доктрину о взаимном уничтожении. Проще говоря, если первый удар обезоруживает врага и не будет иметь ответа, тогда превентивный удар становится привлекательным сценарием для обеих сторон конфликта.

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Проблема такого рассуждения, как и всего процесса контроля вооружений, в том, что оно ищет технические решения для политических проблем. Однако, как говорил Колин Грен, не оружие развязывает войны. Со времен Карла фон Клаузевица понятно, что война – это продолжение политики другими методами, а именно это политика через насилие. Поэтому причины всех конфликтов кроются в политике, а не в технологиях войны. Правда и в том, что покупка или разработка определенных арсеналов может стать сигналом о политических намерениях. А добровольное ограничение вооружений может стать жестом доброй политической воли, который сократит напряженность и вероятность начала конфликта. Вместе с тем, политическая природа войны и ее восприятия создают парадокс: когда контроль вооружений действительно нужен из-за ухудшения отношений, добиться его невозможно. А когда все хорошо в политике, то и сокращать арсеналы нет нужды.

Являясь отражением политической природы военных проблем, крах соглашений о контроле вооружений времен Холодной войны – это лишь симптом ухудшения отношений между США и Россией. В нынешнем климате ядерной модернизации, Америке придется сделать выбор. Или она продолжит основывать свою безопасность на режиме контроля вооружений, который в своей основе несовершенен, или же она будет добиваться сокращения вражеских арсеналов через модернизацию своих вооружений. Издание отмечает, что администрация Дональда Трампа оставила идеалистические взгляды команды президента Барака Обамы. И «Пересмотр ядерной позиции» в 2018 году показал, что Америка собирается нарастить гибкие, устойчивы и пригодны для применения ядерные возможности. И эти возможности, которые будут противостоять целому ряду врагов, должны включать также ракеты средней дальности.

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Лучший способ для США избежать войны – это позаботиться о своем выживании и победе, если она действительно начнется. Для этого им нужно современное, гибкое ядерное вооружение. Такое вооружение заставит воздержаться от агрессии всех врагов. Национальная безопасность не может опираться лишь на надежду, что других удастся сдержать. Если политика сдерживания провалится, США придется драться, выжить и победить в ядерной войне. Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности, заключенный с Россией, стал препятствием для наращивания широких военных возможностей в новую ядерную эру. Настало время двигаться дальше.