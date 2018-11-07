Трамп теряет большинство в нижней палате Конгресса США

Сейчас подсчет голосов продолжается, но оба политических лагеря сошлись в мнении, что демократы уже гарантировали себе минимум 23 дополнительных места в нижней палате.

Республиканская партия Дональда Трампа по итогам промежуточных выборов потеряет большинство в Палате представителей - нижней палате Конгресса США.

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Об этом свидетельствуют предварительные результаты выборов, сообщает "Европейская правда". Сейчас республиканцы контролируют здесь 235 из 435 мандатов, демократы – 193. Для контроля за большинством требуется 218 голосов. Таким образом, для контроля за большинством демократы должны были получить места в 23 округах, которые в предыдущем составе парламента контролировались республиканцами.

Сейчас подсчет голосов продолжается но оба политических лагеря сошлись в мнении, что демократы уже гарантировали себе минимум 23 дополнительных места в нижней палате.

В частности, лояльный к демократам телеканал CNN объявил, что количество округов, "перехваченных" демократами, превысило 23. С этим соглашается лояльный к Трампу телеканал Fox News, по оценкам которого демократы гарантировали себе контроль над Палатой представителей. Примечательно, что демократы победили в ряде округов, где население считали безусловно лояльным к Трампу – в частности в Техасе.

Пока неясно, насколько существенным будет преимущество противников Трампа в нижней палате, поскольку еще не поступали данные о результатах голосования в западных американских штатах, которые традиционно голосуют за демократов. Прогнозируется, что речь может идти о преимуществе в 5-10 голосов.