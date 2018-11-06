В США подсчитали число досрочно проголосовавших на выборах в Конгресс

Более 33 млн жителей США проголосовали досрочно на промежуточных выборах в Конгресс страны.

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Об этом сообщает CNN. По данным телеканала, на промежуточных выборах в 2014 году проголосовали 22 млн американцев.

Как отмечается, досрочное голосование проводиться в 37 из 50 штатов США.

Нынешние промежуточные выборы являются первыми общенациональными выборами с 2016 года, когда Трампа был избран на пост президента страны. Многие, в том числе и Трамп, называют эти выборы референдумом о его президентстве. Отмечается, что результаты голосования могут повлиять на изменения в Сенате и Палате представителей.