В США зафиксировали попытки дезинформировать избирателей в день выборов

Власти США расследуют появление дезинформационных постов в соцсетях в день голосования.

Власти США получили сообщения о нескольких "ограниченных" попытках введения в заблуждение американских избирателей в социальных сетях.

Об этом сообщает Reuters ссылаясь на представителя Министерства внутренней безопасности, передает Голос Америки.

Правительство расследует появление дезинформационных постов в день голосования совместно с правоохранительными органами и руководством социальных сетей.

Читайте такжеTwitter удалил более 10 тысяч аккаунтов, которые призывали не голосовать на выборах в США

Собеседник Reuters уточнил, что пока неясно, кто стоит за публикацией подобных сообщений.

Напомним, в мае этого года спонсоры российской «фабрики троллей», которая в 2016 году вмешивалась в президентские выборы в США, запустили новый американский сайт под названием USAReally. Издание было создано в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

На сайте утверждается, что его цель – предоставлять американцам "объективную и независимую" информацию, однако интерфейс сайта выглядит дилетантским, и его российское происхождение бросается в глаза, учитывая грамматические ошибки и многочисленные ссылки на российские социальные сети.