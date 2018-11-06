Washington Post: Напряженные выборы в США дают демократам надежду поквитаться с Трампом

После неожиданного поражения Клинтон на выборах президента никто в Америке не решается дать прогноз относительно результата нынешнего голосования.

Демократы с оптимизмом ждут, что после среднесрочных выборов в США сформируют большинство в Палате представителей, а тем временем Республиканская партия осторожно надеется сохранить контроль над Сенатом.

Об этом пишет Washington post, добавляя, что в то время, как кандидаты делают последние призывы к избирателям, ни одна из партий не доверяет своим политическим барометрам во время первого всенародного референдума относительно шаткого президентства Дональда Трампа.

Это самые дорогие среднесрочные выборы в истории США. Явка во многих штатах почти достигла уровня, характерного разве что выборам президента. Эти выборы проверят, смогут ли враждебные к Трампу демократы отвоевать власть и стать ему помехой. Или может все же жесткая политика и грубая риторика нынешнего обладателя Овального кабинета будут усилены одобрением американских избирателей.

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От результата ожесточенной борьбы по всей стране за 35 мест в Сенате, 435 в Палате представителей и 36 губернаторских постов будет зависеть долгосрочное будущее обеих партий. Американские аналитики отказываются давать прогнозы о том, кто же победит, припоминая сюрприз поражения Хиллари Клинтон в 2016 году, так же как и поражение республиканцев на выборах через год после того.

«Определенность, которая обычно была, теперь отсутствует», - сказал консультант Республиканской партии Дэйв Карни.

«Никто не знает, каким будет так называемый эффект Трампа. К чему приведет весь негатив, крики и ссоры в сети», - добавил он.

Трамп во время предвыборных выступлений в поддержку своей партии в Огайо, Индиане и Миссури описывал кошмарное будущее, которое обязательно настигнет США, если победит Демократическая партия. Он говорил о «вторжении» мигрантов, которые медленно направляются к американо-мексиканской границе, назвал нескольких кандидатов афро-американцев «неквалифицированными». А в понедельник начал пугать избирателей возможным мошенничеством на выборах.

«Во вторник у вас будет шанс послать сигнал мафии демократов и всем, кто поставил перед собой цель остановить наше движение и разделить наш великий народ», - сказал американский президент сторонникам в Кливленде.

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«Помните, какими скучными были среднесрочные выборы? Вы вообще знали, когда они проходят? Люди вспоминают о среднесрочных выборах и удивляются: что это и когда. А теперь это самая напряженная вещь», - добавил он.

Конфликтность кампании обострилась в последнюю неделю агитации, когда почти все телеканалы: CNN, Fox News, Business Network, NBC News, а также Facebook отказались транслировать последнюю рекламу кампании Трампа, которую они назвали оскорбительной. 30-секундный ролик показывал людей из Центральной Америки, которые идут по улицам и пытаются прорваться через границу. При этом в рекламе подчеркивается случай, когда иммигрант без документов убил двух заместителей шерифа в 2014 году. Реклама обвиняла в этом убийстве Демократическую партию, хотя на самом деле преступник вышел на свободу во времена работы администрации республиканцев.

На вопрос журналистов о сомнительности политической рекламы Трамп ответил: «Многие вещи оскорбительны. Ваши вопросы тоже оскорбительны».

Демократы также выставляют результат среднесрочных выборов как жизненно важный. Они призвали избирателей показать Трампу, что не принимают его брутальную политику.

«Суть этой страны поставлена на кон в бюллетене, то, кто мы на самом деле, определит бюллетень. Какую политику мы ждем, тоже там и как ведем себя в публичной жизни в этом бюллетене. Как мы относимся к людям поставлено на голосование», - сказал бывший президент Барак Обама во время кампании.

Издание пишет, что у демократов серьезные шансы получить дополнительные 23 места, которые им нужны для того, чтобы сформировать большинство в Палате представителей. Потому что большинство решающих голосований состоятся в округах в пригородах, наполненных образованными избирателями, против которых Трамп неоднократно выступал. Теперь они хотят отплатить ему. Опрос, проведенный Washington Post и ABC News, говорят, что 50% зарегистрированных избирателей отдают предпочтение кандидатам от Демократической партии на выборах членов Палаты представителей. За республиканцев готовы проголосовать 43%.

Исторический опыт тоже на стороне демократов. Партия президента традиционно теряет места в Конгрессе на первых выборах после того, как он принес присягу.

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«Если демократы получат Палату представителей, ирония будет в том, что проигравшие республиканцы, скорее всего, будут критиковать Трампа», - сказал эксперт Дэвид Вассерман.

«Трамп может заявить, что эти республиканцы проиграли потому, что не достаточно решительно поддерживать его самого. Но на самом деле он главная причина, почему они в опасности», - добавил он.

Издание напоминает, что рейтинг одобрения Трампа худший среди всех президентов в современной истории США. Сейчас только 40% американцев поддерживают его работу.