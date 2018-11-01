Убийство Хашукджи дало Эрдогану власть над саудовским принцем - журналист

Публикация чудовищного фильма из саудовского консульства в Стамбуле может в секунду прекратить карьеру 33-летнего принца как важного мирового лидера.

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, потрясшее мир, может изменить геополитическую расстановку сил. Турция и Саудовская Аравия уже ведут оживленные торги.

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Об этом в своем материале пишет обозреватель "Нового времени" Иван Яковина. Журналист отмечает, что убийство колумниста The Washington Post и саудовского подданного Джамаля Хашукджи потрясло весь мир, а его геополитические последствия могут растянуться на годы, но ответственности за гибель журналиста никто не понесет.

По мнению обозревателя, из отрывочных данных источников турецкой и американской прессы приблизительная картина ясна - люди из окружения наследного принца и фактического правителя Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана (МБС) под его же чутким руководством убили и расчленили Хашукджи прямо в кабинете королевского консула в Стамбуле. "Участники операции не учли лишь одной важной детали. Турецкие спецслужбы тут же узнали о том, что происходило в кабинете консула. Судя по всему, у них там есть подслушивающие/подглядывающие устройства. Благодаря этому Анкара получила в свое распоряжение роскошный компромат на одного из главных своих соперников в регионе - саудовского наследного принца", - отмечает Яковина.

Обозреватель считает, что от действий Турции сейчас зависит будущее МБС. "Если Анкара обнародует записи из консульства, он будет прикован к Эр-Рияду - всеми ненавидимый и презираемый. Но молчание турецкого руководства позволит ему решить проблему: по законам шариата принц может договориться с родственниками убитого, выплатить им компенсацию и добиться примирения. Чтобы успокоить щепетильный Запад, МБС может даже на время отправить в тюрьму кого-то из своих приближенных. Уладить ситуацию пока еще не поздно. Но это только если турки сохранят молчание", - подчеркивает журналист, добавляя, что торговля об условиях турецкого молчания почти наверняка закончится успешно.

"Пострадает от такой договоренности лишь справедливость в самом буквальном понимании этого слова. Убийство Хашукджи фактически останется безнаказанным. И это почти неизбежно приведет к повторению подобных ситуаций в будущем", - констатирует журналист.

Полную версию материала читайте в новом номере журнала "Новое время" от 1 ноября 2018 года.