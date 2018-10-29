В Болгарии задержали около 20 человек, которые продавали паспорта украинцам

По данным правоохранителей, подозреваемые получали около пяти тысяч евро за один документ.

В Болгарии задержали около 20 человек за продажу болгарских паспортов гражданам Украины, Молдовы и Македонии.

По данным местных СМИ, среди задержанных – руководитель ведомства по делам болгар, проживающих за рубежом, передает Радио Свобода.

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По данным правоохранителей, подозреваемые получали около пяти тысяч евро за один документ. Им инкриминируют коррупцию, подделку документов, злоупотребление служебным положением и создание криминальной группировки.

Болгария с 2007 года является членом Европейского союза. Паспорта этой страны позволяют ее гражданам свободно передвигаться и проживать на территории ЕС.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что в Украине назрела необходимость дискуссии по вопросу двойного гражданства.