Грозит ли миру второй «Карибский кризис»

В 1987 году президенты США и СССР – Рональд Рейган и Михаил Горбачев – подписали договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Согласно документу, обоим странам больше не разрешалось иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысяч километров. В преамбуле к соглашению сообщалось, что стороны решили его подписать, понимая, что ядерная война имела бы разрушительные последствия для всего человечества.

Соглашение, до недавнего времени, считалось бессрочным. Но 20 октября текущего года президент США Дональд Трамп внезапно сделал заявление о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности.

Директор международной ассоциации «Институт национальной политики» Юрий Шулипа убежден, что такое решение было неизбежным, и США даже затянули с этим вопросом: «После нападения России на Украину, США, в ответ на нарушения Россией ДРСМД, должны были ввести в отношении нее такие санкции, которые бы создали технически невозможные условия для производства ракет средней и малой дальности. В этой ситуации США затягивали решение проблемы, чем повторили ошибку, что и в ситуации с Будапештским меморандумом, когда, после его нарушения со стороны России, фактически произошло нарушение международного режима ядерной безопасности», – подчеркивает Шулипа.

На самом деле о том, что Россия нарушает договор о РСМД, США говорят уже последние несколько лет (претензии со стороны Москвы в адрес Вашингтона взаимны). Но если в 2016-2017 годах американцы еще пытались убедить россиян вернуться к выполнению договора - проходили соответствующие консультации, к предприятиям, которые якобы производят нарушающую соглашение «крылатую ракету», применялись санкции, то сегодня риторика вышла на новый уровень.

Причиной тому, по мнению аналитика Института мировой политики Николая Белескова, усиление влияния в мире третьего игрока – Китая. Эксперт напоминает, что в 1987 году Китай не брался в расчет, однако, по прошествии тридцати с лишним лет, он создал свой арсенал ракет, подпадающих под соглашение РСМД (до тысячи семьсот ракет). Поэтому, не являясь подписантом договора, в случае конфликта, к примеру, в Восточной Азии, КНР имеет огромное военное преимущество.

«А теперь представьте, что вы - на месте США: Россия, де-факто, соглашение не выполняет. КНР – вне соглашения. По сути, договор становится средством сдерживания только США, чтобы они не имели крайне необходимого им для возможного будущего противостояния с той же КНР за позицию «государства номер один в мире в 21 веке» определенного типа ракет», - говорит эксперт.

В этой связи, не удивительно, что, чтобы выровнять ситуацию, принимается соответствующий шаг о разрыве соглашения. «Даже из американских СМИ можно понять, что именно Китай, а не Россия, рассматривается как объект для такого решения», – объясняет Белесков.

С таким мнением соглашается и эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса. По его словам, на данном этапе Трампу важно затянуть Китай в соглашение в качестве третьей стороны. «То есть, желательно, чтобы соглашение было трехстороннее. Хотя, в принципе, сохраняется открытым вопрос и о других игроках с ракетами. Это Иран, Израиль, Пакистан, Индия, Южная Корея и т.д.», – говорит Куса.

Реакция Кремля

В России после заявлений Трампа, естественно, заняли оборонительную позицию. В Кремле утверждают, что выход США из соглашения нанесет вред общемировой безопасности и стабильности, и принудит РФ «принимать меры по обеспечению своей безопасности».

«Если вы внимательно перечитаете разные выступления и интервью президента Российской Федерации, то он неоднократно говорил о том, что слом положений ДРСМД вынуждает Россию принимать меры по обеспечению собственной безопасности. Потому что, что такое слом ДРСМД? Это значит, США не только завуалировано, но и напрямую начинают разработку вот этих систем в дальнейшем, а если разрабатывается эта система, то необходимо действие со стороны других стран, в данном случае России, по восстановлению баланса в этой области», - заявил на днях пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, вокруг договора о РСМД остаются проблемные моменты, например, то, что «многие страны в Азии и в других регионах разрабатывают подобные системы, которые можно квалифицировать как ракеты малой и средней дальности». Тем не менее, именно Россия и США остаются двумя ключевыми странами, «которые несут ответственность за мировую стабильность и безопасность».

С большой вероятностью, эта тема поднималась и на встрече 23 октября президента РФ Владимира Путина с советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном. И последний, если судить по сообщениям прессы, не оставил сомнений – разрыв договора неизбежен.

По словам Николая Белескова, нельзя исключать, что за закрытыми дверьми Джон Болтон намекал россиянам: если хотите сохранить соглашение о РСМД, то убедите ваших квази-союзников в Пекине к нему присоединиться. Ведь россияне совсем недавно, в середине 2000-х, и сами критиковали договор о РСМД и говорили, что арсенал КНР является проблемой.

«КНР для Россиян тоже угроза. И им также необходимы ракеты средней дальности для возможного противодействия - в случае конфликта, «Искандеров» может не хватить. Поэтому, возможно, Болтон мог говорить, мол, смотрите, мы, де-юре, нарушаем соглашение, вы нарушаете, де-факто. Но и нам, и вам эти комплексы нужны, только размещать их будем не в Европе (и таким образом не вызовем кризис), а, к примеру, в Азии», – рассуждает Белесков.

Стоит отметить, что в начале ноября Трамп и Путин могут встретиться в Париже. И вопрос выхода США из договора о РСМД будет на ней обсуждаться со стопроцентной вероятностью. «Оставлять все, как есть, нельзя, - убежден политический эксперт Олег Петровец. – Это было бы безответственностью всемирного масштаба».

Не зря же Болтон сказал, что «угроза заключается не в американском выходе из договора, а в том, что российские ракеты уже развернуты».

В свою очередь, Илия Куса считает, что США и Россия после всех переговоров и встреч, скорее всего, сохранят соглашение «до лучших времен». И для этого есть несколько причин. Во-первых, Китай, вероятно, не захочет втягиваться в данный процесс (а позиция Китая здесь крайне важна). Во-вторых, Россия пока еще чувствует себя вполне нормально, поэтому может позволить себе не соглашаться на условия Штатов.

«Не думаю, что есть большие шансы сторонам договориться в Париже о подписании нового договора. По крайней мере, не на этой встрече. Возможно, чуть позже. Если эта встреча вообще состоится, вероятно, примут какое-то общее коммюнике: мол, «это очень важный вопрос» и т.д.», – говорит Куса.

Новая гонка вооружений?

Вместе с тем, по его мнению, отказ России и Китая пересматривать соглашение на условиях Соединенных Штатов раскрутит гонку вооружений: «А раскрутка гонки вооружений - это вопрос разворачивания новых ракет США - в Европе, России - в Восточной Европе и так далее…».

В свою очередь, Николай Белесков отмечает, что гонка вооружений и так идет постоянно - различные системы вооружений, в том числе, ракетных, совершенствуются. Теперь просто может возникнуть новый мощный сегмент наземных ракет среднего радиуса действия. А вот на возможность подписания нового эффективного договора, который бы отвечал интересам США (то есть, с привлечением Китая), под большим вопросом. Надавить на Китай можно лишь разместив американские ракеты в странах Восточной Азии. «Это может повлиять на китайцев», - считает аналитик.

В целом же, развитие событий все равно пока будет зависеть от дальнейших шагов США и России. Будет ли Москва и дальше скрывать свой арсенал или публично его покажет? Пойдет ли Вашингтон на симметричный ответ России или нет? «Если пойдет, и американские системы появятся в Центральной Европе, или в условной Польше, будет «Карибский кризис», но уже в Европе. А россияне, скорее всего, отреагируют так же, как в 52-м году отреагировали американцы, когда в зоне действия советских ракет на Кубе оказался Вашингтон», – рассуждает Белесков.

Что же ждет в этой ситуации Украину? По мнению аналитика, после выхода США из соглашения РСМД, этот договор будет уничтожен. И Украина автоматически освободится от его ограничений. Формально это позволит Киеву создавать собственные ракетные войска для сдерживания РФ от дальнейшей агрессии. «Однако открытым остается вопрос, насколько успешно украинская промышленность справится с такой задачей, и хватит ли на это финансовых ресурсов. Также официальный Киев должен учитывать сценарий возможного обострения противостояния между США и РФ в случае появления американских наземных систем в регионе Центральной и Восточной Европы», – резюмирует Белесков.

Таким образом, пока противостояние между геополитическими игроками накапливается и будет только возрастать. Вариант компромисса между Москвой и Вашингтоном в ракетном вопросе экспертам кажется маловероятным, а добровольное присоединение к этому диалогу Китая – почти фантастическим. Поэтому дальнейшее обострение вполне способно вызвать второй «Карибский кризис», но уже в Европе. Если, конечно, Россия, вступив в гонку вооружений и потратив на это остатки накопленных когда-то резервов, не закончится раньше, повторив незавидную судьбу СССР.

Ирина Шевченко