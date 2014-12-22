В Лиссабоне на сутки остановилось метро из-за забастовки

Об этом сообщает ТАСС.

Акция прекратится в 6:30 утра вторника.

Забастовку организовали сразу несколько профсоюзных организаций, входящих в федерацию работников транспорта и связи.

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Это уже восьмая по счету забастовка работников метрополитена Лиссабона в 2014 году. Пропускная способность местного метро полмиллиона человек в день. На время забастовки организованы добавочные маршруты наземного транспорта.