В Лиссабоне на сутки остановилось метро из-за забастовки
14:49, 22 декабря 2014Мир
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Метрополитен Лиссабона закрыт на сутки из-за забастовки, которая охватила 100% его сотрудников.
Акция прекратится в 6:30 утра вторника
Об этом сообщает ТАСС.
Акция прекратится в 6:30 утра вторника.
Забастовку организовали сразу несколько профсоюзных организаций, входящих в федерацию работников транспорта и связи.
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Это уже восьмая по счету забастовка работников метрополитена Лиссабона в 2014 году. Пропускная способность местного метро полмиллиона человек в день. На время забастовки организованы добавочные маршруты наземного транспорта.
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