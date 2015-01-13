Эрдоган обвинил Францию в исламофобии, а вину за теракты свалил на самих французов

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на Financial Times, об этом он заявил через день после того, как премьер Турции Ахмет Давутоглу вместе с другими мировыми лидерами почтил память погибших от рук террористов во Франции.

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"Двуличность Запада очевидна. Будучи мусульманами, мы никогда не поддерживали террор и массовые убийства. Расизм, ненависть, исламофобия стоят за этими преступлениями", - сказал турецкий президент.

"Очевидно, кто виноват: граждане Франции устроили бойню, а мусульман обвинили в этом", - добавил он.

По мнению экспертов, официальный Стамбул, похоже, ведет двойную игру и одновременно осуждая действия террористов, напавших на издание Charlie Hebdo и магазин кошерных товаров, и критикуя французов.