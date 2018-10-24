Американец выиграл почти $1,6 миллиарда в лотерею
16:57, 24 октября 2018Мир
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Пока что не известно, кто именно приобрел выигрышный билет.
Иллюстрация \ REUTERS
Американец выиграл в лотерею почти $1,6 млрд.
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Как сообщает Голос Америки, выигрышный билет лотереи Mega Millions был продан в штате Южная Каролина. Это подтвердили организаторы лотереи.
Пока не известно, кто именно приобрел выигрышный билет.
Этот джекпот значительно превысилпрошлый рекордный выигрыш в $656 млн. в марте 2012 года, сообщают представители лотереи.
Лотерея Mega Millions действует в 44 штатах. Цена одного билета – $2 и вероятность выигрыша джек-пота 1 к 302 млн.
Джекпот рос с 24 июля, когда коллектив из 11 сотрудников в Калифорнии разделил между собой приз в $543 млн.
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