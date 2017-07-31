Канадский пенсионер во второй раз за 9 лет сорвал джекпот лотереи (видео)

Канадский пенсионер во второй раз за девять лет сорвал джекпот популярной в стране лотереи. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Ранок.

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69-летний Жюль Паран, который живет в Квебеке, угадал выигрышные номера канадского онлайн-лото. По словам владельцев казино, которые уже во второй раз вручали Парану чек, его шансы на победу составляли один к 23 миллионам.

В сюжете отмечается, что свой первый миллион еще в 2008 году счастливчик вложил в недвижимость. И за второй, рассказал мужчина, так же планирует приобрести дом. На этот раз он выиграл 1 млн 222 тыс. канадских долларов. А лотерейную ставку сделал на 3,2 доллара.