Трамп назвал "худшей в истории" попытку Эр-Рияда скрыть убийство журналиста

Трамп заявил, что у Саудовской Аравии была очень плохая изначальная идея, а попытка замести следы была одной из худших.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Саудовской Аравии в ситуации с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи была «худшая в истории» попытка скрыть произошедшее в саудовском посольстве в Турции.

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«У них была очень плохая изначальная идея. Она была плохо претворена в жизнь, и попытка замести следы была одной из худших», - заявил президент, выступая в Белом доме, передает kommersant.

23 октября Вашингтон аннулировал американские визы и запретил въезд в США 21 гражданину Саудовской Аравии, передает Reuters со ссылкой на официального представителя Госдепа Хизер Науэрт. В перечень попали те, кого американские власти подозревают в причастности к убийству.

Госсекретарь США Майк Помпео также анонсировал возможные санкции в отношении «тех, кто несет ответственность за убийство». Ограничительные меры, по его словам, могут быть введены в рамках «Глобального акта Магнитского».

В связи с делом об убийстве Джамаля Хашкаджи западные страны и ряд крупных корпораций бойкотируют второй инвестиционный форум Future Investment Initiative, известный как «Давос в пустыне». Он открылся накануне в Саудовской Аравии.