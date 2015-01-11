На парижский Марш единства пришло до 1,5 млн человек

Аналогичные марши, которые проходят по всей Франции, собрали еще около 1 млн участников, передает Эхо Москвы.

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В Лионе на улицы вышли до 200 тысяч человек, в Бордо — 100 тысяч, в Ренне — 115 тысяч, в Гренобле — 70 тысяч, в Марселе — 60 тысяч.

Также в Марше единства в Париже принимают участие несколько десятков глав государств и правительств, в том числе президент Украины Петр Порошенко.